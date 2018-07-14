Amasya merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA merkezli 2 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik olarak yapılan operasyonda polis tarafından gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişiler tespit edildi. Amasya merkezli olarak İstanbul ve Yozgat'ta eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 31.59 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. 'Uyuşturucu ticareti yaptıkları' iddiasıyla hakim karşısına çıkan şüphelilerden S.D., A.Ç., ve G.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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