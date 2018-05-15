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Amasya’da 14 şirkete kayyum atandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 12:08 | Son Güncelleme

AMASYA’nın Merzifon ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 şirkete kayyum atandı.

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Merzifon ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 şirkete kayyum atandı.
Amasya’nın Merzifon ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen çeşitli meslek gruplarında 14 şirkete kayyum atandı.

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