Amasya’da 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis tarafından durdurulup, arama yapılan otomobilde 21 kilo 830 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan Engin A. (46) nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, otomobilde bulunan eşi N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otomobili ile seyir halinde ilerlerken Gümüşhacıköy yolunda durdurulan Engin A. 11 milyon lira değerinde olduğu öne sürülen 21 kilo 830 gram sentetik kannabinoid ile yakalandı. Engin A. ile otomobilde bulunan eşi N.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme Engin A.'yı tutuklayarak cezaevine gönderirken, eşi N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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