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Amasya’da 2'si eski asker, 3 kişi, dolandırıcılıktan tutuklandı (Yeniden)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

AMASYA’da dolandırıcılık şüphesi ile gözaltına alınan 2'si meslekten ihraç edilen asker, 3 kişi tutuklandı.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da dolandırıcılık şüphesi ile gözaltına alınan 2'si meslekten ihraç edilen asker, 3 kişi tutuklandı. Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıldığını iddia eden kişilerin şikayeti üzerine harekete geçti. "Afrin’den geldik" diyerek kaldıkları otellerde ve yemek yedikleri restoranlarda ücret ödemeyen 3 kişinin kimlikleri, işyerlerinin güvenlik kameralarından tespit edildi. Ekipler, benzer suçlardan meslekten ihraç edilen eski uzman çavuş İsmail G. (25) ve eski uzman onbaşı Tolga Y. (24) ile Saffet K.'yi (32) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinden sahte askeri kimlikler çıktı. Şüphelilerin bir telefoncudan da 8 bin lira değerinde 2 cep telefonu alıp, para ödemedikleri, işyeri sahibinin polise şikayeti üzerine ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, unvan kullanmak suretiyle dolandırıcılık yapmak suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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