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Amasya’da 3.8’lik deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 07:35 | Son Güncelleme

Amasya’da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 06.17’de Amasya’da meydana gelen depremin merkez üssünün Merzifon Esentepe köyü olduğunu açıkladı.İl merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen depremin yerin 1.2 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

Amasya’da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 06.17’de Amasya’da meydana gelen depremin merkez üssünün Merzifon Esentepe köyü olduğunu açıkladı.
İl merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen depremin yerin 1.2 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

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