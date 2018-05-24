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Amasya'da 81 asker ilaçlamadan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 01:33 | Son Güncelleme

AMASYA 15'inci Piyade Tugayı'nda sinek ve haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından rahatsızlanan 81 asker, ambulans ve askeri araçlarla üniversite hastanesine kaldırıldı.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA 15'inci Piyade Tugayı'nda sinek ve haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından rahatsızlanan 81 asker, ambulans ve askeri araçlarla üniversite hastanesine kaldırıldı. Amasya Valisi Osman Varol, 76 askerin taburcu edildiğini 5 askerin ise tedavisine devam edildiğini belirterek, sağlık durumlarını iyi olduğu söyledi.
Amasya 15'inci Piyade Tugayı'nda gece iştiması sırasında birçok asker mide bulantısı ve kusma şikayetinde bulundu. Tugayda gündüz sinek ve haşerelere karşı yapılan ilaçlamadan etkilendiği belirlenen 81 asker, ambulans ve askeri araçlarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan haberdar olan Amasya Valisi Osman Varol, askerlerin durumu hakkında bilgi almak üzere hastaneye gitti. Burada doktorlardan bilgi alan Vali Varol, endişelenecek bir durum olmadığını söyledi. Vali Varol, tugayın koğuşlarında ve binalar çevresinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldığını belirterek, "Zehirlenme şüphesiyle 81 asker hastanede tedaviye alındı. 76 asker yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. 5 askerin tedavisi sürüyor. Askerlerin durumu iyi endişe edilecek bir durum yok" dedi. Bu arada tugayda olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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