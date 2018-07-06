Amasya'da FETÖ'den 5 öğretim görevlisi gözaltına alındı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye ve irtibatta oldukları öne sürülen 5 öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’ye üye ve irtibatta oldukları iddia edilen 5 öğretim görevlisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonla A.A., E.S., S.O., Ş.K., ve A.C., gözaltına alındı. Amasya Üniversitesi'nde halen görevli oldukları belirlenen 5 öğretim görevlisinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

