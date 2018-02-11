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Amasya’da Futbol Sevenler Derneğinde polis dehşeti: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 17:23 | Son Güncelleme

Amasya’da Futbol Sevenler Derneği olarak kullanılan bir dairede çıkan tartışmada, polis memuru M.A.K.’nin tabancayla vurduğu 2 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, il merkezinde 4 katlı bir iş hanının en üst katında bulunan ve Futbol Sevenler Derneği olarak kullanılan dairede henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan tartışmada polis memuru M.A.K., Mustafa Çelik ve Naci Yıldız’ı beylik tabancasıyla vurdu.

Amasya’da Futbol Sevenler Derneği olarak kullanılan bir dairede çıkan tartışmada, polis memuru M.A.K.’nin tabancayla vurduğu 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, il merkezinde 4 katlı bir iş hanının en üst katında bulunan ve Futbol Sevenler Derneği olarak kullanılan dairede henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan tartışmada polis memuru M.A.K., Mustafa Çelik ve Naci Yıldız’ı beylik tabancasıyla vurdu. Kanlar içinde kalan Çelik olay yerinde, Yıldız ise ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Çelik’in cenazesi polisin incelemesinin ardından cenaze aracıyla otopsi için morga götürüldü. Kaçan polis memuru M.A.K. ise Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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