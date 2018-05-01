Amasya’da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki kaldırıma çıktıktan sonra takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza bu akşam Amasya Merkez Hacılar Meydanı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yampaş kavşağı istikametinden AVM istikametine seyir halindeki Özcan Şentürk (23) yönetimindeki 05 AN 478 plakalı hafif ticari araç, Yavuz Acar Caddesi Menü Dede Mezarlığı yanında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşırı hızla giden otomobil kaldırıma çıktıktan sonra takla attı. Kaza sonrası araç içerisine sıkışan sürücü Şentürk’ü yoldan geçen otomobillerden inen vatandaşlar çıkardı. Polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Tek taraflı meydana gelen kazada kaldırımdan o dakikada kimsenin geçmemesi ise olası bir facianın önüne geçti. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaldırım üzerine takla atan araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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