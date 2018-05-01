HABER

Amasya’da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 08:09 | Son Güncelleme

AMASYA’da direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki kaldırıma çıktıktan sonra takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki kaldırıma çıktıktan sonra takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza bu akşam Amasya Merkez Hacılar Meydanı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yampaş kavşağı istikametinden AVM istikametine seyir halindeki Özcan Şentürk (23) yönetimindeki 05 AN 478 plakalı hafif ticari araç, Yavuz Acar Caddesi Menü Dede Mezarlığı yanında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşırı hızla giden otomobil kaldırıma çıktıktan sonra takla attı. Kaza sonrası araç içerisine sıkışan sürücü Şentürk’ü yoldan geçen otomobillerden inen vatandaşlar çıkardı. Polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Tek taraflı meydana gelen kazada kaldırımdan o dakikada kimsenin geçmemesi ise olası bir facianın önüne geçti. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaldırım üzerine takla atan araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: Geri döneceklerKılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: Geri dönecekler
Flaş... Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!Flaş... Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düzce'deki kazada şoke eden iddia: Kocasını eşi ihbar etmiş

Düzce'deki kazada şoke eden iddia: Kocasını eşi ihbar etmiş

Şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin ölümünde labirent sauna şüphesi

Şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin ölümünde labirent sauna şüphesi

Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

Dünyada bir ilki geçekleştirdi: Gözleriyle yan flüt çaldı

Dünyada bir ilki geçekleştirdi: Gözleriyle yan flüt çaldı

Yaşlı kadını darp eden bakıcı yeniden gözaltına alındı

Yaşlı kadını darp eden bakıcı yeniden gözaltına alındı

Dehşet! Para isteyen arkadaşını baltayla öldürdü

Dehşet! Para isteyen arkadaşını baltayla öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.