Amasya’da iki katlı ahşap ev kül oldu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA merkeze bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kül oldu.Dün akşam saatlerinde, Ergün B.'ye ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap evden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Amasya Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangın noktasına gelerek duruma anında müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından kısa zamanda yükselen alevler kontrol altına alınarak etrafında bulunan evlere sıçraması önlendi. Soğutma çalışmaları sonrası çökme tehlikesi olan 2 katlı ahşap ev Amasya Belediyesi'ne ait iş makineleri ile önlemler alınarak yıkıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.