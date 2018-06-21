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Amasya'da İYİ Parti standına saldırı girişimi iddiası: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

AMASYA'da dün gece İYİ Parti'nin seçim standına saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Partililerin şikayetçi olmadığı şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da dün gece İYİ Parti'nin seçim standına saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Partililerin şikayetçi olmadığı şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında, Ziya Paşa Bulvarı Yalıboyu üzerinde bulunan İYİ Parti Amasya İl Başkanlığı'nın seçim standı önünde meydana geldi. İddiaya göre, partililer stant önünden geçen 2 kişiye, parti broşürü uzattı. Broşürü almak istemeyen kişiler, partililerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, parti standına saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen şüphelileri gözaltına alarak ifade için emniyete götürdü. Partililerin şikayetçi olmadığı şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün seçim standına bir çiçek göndererek, partililere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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