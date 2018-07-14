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Amasya'da jandarmadan 'Çocuklarımız Güvende-2' uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 19:00 | Son Güncelleme

AMASYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Çocuklarımız Güvende-2' uygulaması ile çocukların kaybolmalarını ve suça karışmalarını önlemek için il genelinde çalışma yaptı.

Amasya'da jandarmadan 'Çocuklarımız Güvende-2' uygulaması

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Çocuklarımız Güvende-2' uygulaması ile çocukların kaybolmalarını ve suça karışmalarını önlemek için il genelinde çalışma yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 3'ü kadın, 72 personel, sorumluluk bölgelerindeki park, bahçe, metruk binalar ve umuma açık eğlence yerlerinde 'Çocuklarımız Güvende-2' uygulaması gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri çocuklarla sohbet edip, uyarılarda bulundu, bilgi verdi. Çalışma ile çocukların kaybolması ve suça karışmalarının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Amasya'da jandarmadan 'Çocuklarımız Güvende-2' uygulamasıAmasya'da jandarmadan 'Çocuklarımız Güvende-2' uygulaması

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