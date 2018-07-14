Amasya'da jandarmadan 'Çocuklarımız Güvende-2' uygulaması

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Çocuklarımız Güvende-2' uygulaması ile çocukların kaybolmalarını ve suça karışmalarını önlemek için il genelinde çalışma yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 3'ü kadın, 72 personel, sorumluluk bölgelerindeki park, bahçe, metruk binalar ve umuma açık eğlence yerlerinde 'Çocuklarımız Güvende-2' uygulaması gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri çocuklarla sohbet edip, uyarılarda bulundu, bilgi verdi. Çalışma ile çocukların kaybolması ve suça karışmalarının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.
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