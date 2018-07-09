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Amasya'da jandarmadan magandalara 'düğün dernek' operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

AMASYA'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 245 personelin katılımıyla düğün magandalarına yönelik düzenlenen 'Amasya düğün dernek' isimi verilen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Amasya'da jandarmadan magandalara 'düğün dernek' operasyonu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 245 personelin katılımıyla düğün magandalarına yönelik düzenlenen 'Amasya düğün dernek' isimi verilen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ile köylerde düğün magandalarına yönelik olarak operasyon düzenlendi. 245 jandarma personelinin görev aldığı operasyonda ekipler bir hafta süresince düzenlenen düğün merasimlerine sivil kıyafetlerle katılıp tabanca ve tüfekle ateş edenleri bir bir tespit etti. 'Amasya düğün dernek' ismi verilen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 1 bulundurma ruhsatlı tabanca, 5 belgesiz kuru sıkı tabanca, 10 şarjör, 3 ruhsatsız, 1 ruhsatlı av tüfeği, 38 fişek, 3 av tüfeği fişeği, 99 kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Yapılan kimlik kontrolü sırasında farklı suçlardan aranan 9 şüpheli de gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Amasya'da jandarmadan magandalara 'düğün dernek' operasyonuAmasya'da jandarmadan magandalara 'düğün dernek' operasyonuAmasya'da jandarmadan magandalara 'düğün dernek' operasyonuAmasya'da jandarmadan magandalara 'düğün dernek' operasyonu

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