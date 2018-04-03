HABER

Amasya’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 21:14 | Son Güncelleme

AMASYA’nın Merzifon ilçesinde bir kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Amasya’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Merzifon ilçesinde bir kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza bugün Osmancık-Merzifon karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Osmancık’tan Merzifon istikametine giden Salih Kolay (72) yönetimindeki 34 U 43 76 plakalı kamyonet, Sarılar köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü ve kamyonette bulunan Sabahattin, Fethi ve Makbule Kolay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Makbule Kolay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FOTOĞRAFLI

Amasya’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralıAmasya’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralıAmasya’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralıAmasya’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

'Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı''Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı'
Barzani'yi yıkan ölüm haberi!Barzani'yi yıkan ölüm haberi!
'Kansersin' denildi karnından çıkanlar şoke etti!'Kansersin' denildi karnından çıkanlar şoke etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

İlk fotoğraflar geldi

İlk fotoğraflar geldi

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 çocuklu yengesine tecavüz etti

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Tarihi handa korkunç olay!

Tarihi handa korkunç olay!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.