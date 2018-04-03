Amasya’da kamyonet takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Amasya’da kamyonetin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmancık’tan Merzifon’a doğru seyir halinde olan Salih Kolay yönetimindeki 34 U 4376 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolun kenarına savruldu. Kazada sürücünün yanı sıra aynı aileden Sabahattin, Fethi ve Makbule Kolay yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Makbule Kolay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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