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Amasya’da kamyonetler çarpıştı: 1'i çocuk 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 09:39 | Son Güncelleme

AMASYA’nın Suluova ilçesinde, 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Amasya’da kamyonetler çarpıştı: 1'i çocuk 6 yaralı

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA) - AMASYA’nın Suluova ilçesinde, 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Suluova- Samsun yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Sercan K. (29) yönetimindeki 35 JD 855 plakalı kamyonet, iddiaya göre, karşı yönden gelen Ahmet T.'nin (49) kullandığı 05 AT 054 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler Sercan K. ve Ahmet T. ile Halil İbrahim B. (50), Nurşen T. (48), Zeynep D. (30) ve Burçe Hazel D. (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Amasya’da kamyonetler çarpıştı: 1'i çocuk 6 yaralıAmasya’da kamyonetler çarpıştı: 1'i çocuk 6 yaralıAmasya’da kamyonetler çarpıştı: 1'i çocuk 6 yaralıAmasya’da kamyonetler çarpıştı: 1'i çocuk 6 yaralı

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