Amasya’da minibüs takla attı: 2 yaralı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs takla attı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Amasya'nın İpekköy ile Helvacı Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre, Tokat'ın Turhal ilçesinden Amasya yönüne giden Nurettin Erbaş (48) yönetimindeki 60 TS 582 plakalı minibüs, yağmurda kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Savrulan minibüs, birkaç takla attıktan sonra durdu. Kaza sonrası minibüste bulunan 5 kişiden Serpil Yılmaz (56) ve kardeşi Riyayet Yılmaz (52) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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