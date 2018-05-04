HABER

Amasya'da sahte içki üretimi yapan 3 kişiye 38 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 18:24 | Son Güncelleme

AMASYA’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 372 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına aldı.

Amasya'da sahte içki üretimi yapan 3 kişiye 38 bin lira ceza

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 372 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına aldı. Şüphelilere 37 bin 944 lira idari para cezası kesildi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sevincer ve Uygur köylerinde sahte içki üretimi yapılıp satıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, ekipler evlerde ve çevrelerinde toplam 372 litre sahte içki ele geçirerek A.T., P.D. ve F.E.’yi gözaltına aldı. Soruşturma başlatan ekipler 3 şüpheliye toplam 37 bin 944 lira idari para cezası uygularken, sahte içkiler ise imha edildi.

FOTOĞRAFLI

Sosyal medyada 'Muharrem İnce' fırtınasıSosyal medyada 'Muharrem İnce' fırtınası
Twitter'dan kritik uyarı: Değiştirin!Twitter'dan kritik uyarı: Değiştirin!
YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da korkunç olay! Annesini bıçaklayıp bebeğini aşağı attı!

Ankara'da korkunç olay! Annesini bıçaklayıp bebeğini aşağı attı!

Adana'da akılalmaz cinayet! Eşcinsel sevgili kadın kılığına girerek öldürmüş!

Adana'da akılalmaz cinayet! Eşcinsel sevgili kadın kılığına girerek öldürmüş!

İstanbul'da dehşet! Askerden izinli gelip tartıştığı genç kıza kurşun yağdırdı!

İstanbul'da dehşet! Askerden izinli gelip tartıştığı genç kıza kurşun yağdırdı!

Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'

Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'

Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.