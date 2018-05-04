Amasya'da sahte içki üretimi yapan 3 kişiye 38 bin lira ceza

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 372 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına aldı. Şüphelilere 37 bin 944 lira idari para cezası kesildi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sevincer ve Uygur köylerinde sahte içki üretimi yapılıp satıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, ekipler evlerde ve çevrelerinde toplam 372 litre sahte içki ele geçirerek A.T., P.D. ve F.E.’yi gözaltına aldı. Soruşturma başlatan ekipler 3 şüpheliye toplam 37 bin 944 lira idari para cezası uygularken, sahte içkiler ise imha edildi.
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