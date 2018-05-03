Amasya'da silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri öldü

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Taşova ilçesinde husumetlisi tarafından tabancayla vurulan iki kardeşten Murat Baş (47) yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Taşova ilçesi Yaylasaray köyünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan Enes A. ile Murat Baş ve Bekir Baş (43) kardeşler, köyün Torbalı mevkiinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sırasında Enes A., yanında bulunan tabancasıyla iki kardeşi vurdu. Olay yerinde ağır yaralanan ve Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeşten Murat Baş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olan diğer kardeş Bekir Baş ise ilk müdahalesi sonrasında Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma, Enes A.'yı gözaltına alıp, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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