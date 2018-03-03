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Amasya’da tır devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 18:05 | Son Güncelleme

Amasya’da kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kent merkezinden Suluova istikametine ilerleyen Nusret İçin (40) idaresindeki 76 DG 053 plakalı tır, Kurnaz köyü mevkisine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

Amasya’da tır devrildi: 1 yaralı

Amasya’da kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinden Suluova istikametine ilerleyen Nusret İçin (40) idaresindeki 76 DG 053 plakalı tır, Kurnaz köyü mevkisine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Ekipler ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Suluova Devlet Hastanesine götürdü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya’da tır devrildi: 1 yaralı

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