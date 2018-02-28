HABER

Amasya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 21:52 | Son Güncelleme

AMASYA’da TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Amasya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bu akşam Amasya-Çorum Mecitözü yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Amasya’dan Çorum istikametine giden Necdet Aktimür (29) yönetimindeki 42 GP 546 plakalı TIR ile Çorum istikametinden Amasya istikametine seyir halindeki Bahattin Karaca (46) yönetimindeki 05 EK 279 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Bahattin Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan kızı İrem (19) ve oğlu Ali Karaca (13) ile TIR şoförü Necdet Aktimür ise yaralandı. Kazanın yaşandığı yere polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden ve otomobile sıkışan Bahattin Karaca’nın cansız bedeni ile yaralanan oğlu Ali Karaca Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bahattin Karaca’nın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Amasya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıAmasya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıAmasya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlu evlenemedi, taktığı altını 7 yıl sonra istedi

Oğlu evlenemedi, taktığı altını 7 yıl sonra istedi

(Özel) Ümraniye’de 4 iş makinesi alev alev yandı

(Özel) Ümraniye’de 4 iş makinesi alev alev yandı

Dev akaryakıt vurgununda tutuklu sayısı 49’a yükseldi

Dev akaryakıt vurgununda tutuklu sayısı 49’a yükseldi

TEM Otoyolu’nda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

TEM Otoyolu’nda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da uyuşturucu operasyonu

Ölmeden önce son selfieleri oldu

Ölmeden önce son selfieleri oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.