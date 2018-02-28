Amasya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bu akşam Amasya-Çorum Mecitözü yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Amasya’dan Çorum istikametine giden Necdet Aktimür (29) yönetimindeki 42 GP 546 plakalı TIR ile Çorum istikametinden Amasya istikametine seyir halindeki Bahattin Karaca (46) yönetimindeki 05 EK 279 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Bahattin Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan kızı İrem (19) ve oğlu Ali Karaca (13) ile TIR şoförü Necdet Aktimür ise yaralandı. Kazanın yaşandığı yere polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden ve otomobile sıkışan Bahattin Karaca’nın cansız bedeni ile yaralanan oğlu Ali Karaca Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bahattin Karaca’nın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
BM'den 'Afrin' çıkışı: PYD/PKK sivillerin güvenli yere gitmesini engelliyor
Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi
Rusya'dan şok açıklama: ABD ordularını eğitiyor
Katerina'nın katilinden korkunç ifadeler: Ağzını burnunu kapatarak boğdum!
2018 – YKS kılavuzu yayımlandı! AİS'ten başvuru tarihleri ile sınav bilgileri açıklandı!
AK Parti kongresinde liste kavgası! Polis müdahale etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarname
Bu avukat bir başka! Giydiğini bir daha giymiyor, eğlence mekanlarından hiç çıkmıyor
Alkol şişede durduğu gibi durmadı! Damadın babası düğün gününde gelini...
Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru
Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
Başbakan Yıldırım: 28 Şubat'ın Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar
Okuyucu Yorumları 0 yorum