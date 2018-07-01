Amasya’da üniversite sınavı sonrası gölete giren genç hayatını kaybetti

Sinan HARMANCI/SULUOVA,(Amasya),(DHA)- AMASYA’nın Suluova İlçesi’nde YKS sınavından çıktıktan sonra 3 arkadaşıyla yüzmek üzere sulama göletine girmek isteyen M.S.,(19) ayağı kayıp suya düşerek boğuldu.
Olay bugün Suluova İlçesi Yolpınar köyü sulama göletinde meydana geldi. İddiaya göre, bu sabah YKS sınavına girmek için ilçe merkezine gelen M.S., sınavdan çıktıktan sonra 3 arkadaşıyla birlikte sulama göletine gitti. Serinlemek için suya girmek isterken ayağı kayarak gölete düşen M.S. bir anda suda kayboldu. Yüzme bilmediği belirtilen gencin arkadaşları jandarmayı arayarak yardım istedi. Amasya Belediyesi su altı arama ve kurtarma ekibi dalgıçları tarafından gölette yapılan arama sonunda gencin cesedi bulundu. Kısa zamanda olay yerine ulaştı. Sudan cıkarılan M.S.’nin cansız bedenini otopsi için Suluova İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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