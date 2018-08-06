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Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 19:22 | Son Güncelleme

AMASYA’nın Taşova ilçesinde, jandarma tarafından uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan N.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Taşova ilçesinde, jandarma tarafından uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan N.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Taşova ilçesi Belevi köyünde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı yönünde ihbar alan Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belevi köyünde yaşayan N.B.'ye ait ev ve çevresinde arama yaptı. Yapılan aramada 4 kilo 30 gram kubar esrar maddesi, 535 kök kenevir bitkisi, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 2 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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