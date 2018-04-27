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Amasya'da uyuşturucuya 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 11:17 | Son Güncelleme

AMASYA'nın Taşova ilçesi Yaylasaray köyünde jandarma ekipleri, otomobil ve evde yaptığı aramada 106 gram esrar ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da uyuşturucuya 2 gözaltı

Sinan HARMANCI/TAŞOVA(Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Taşova ilçesi Yaylasaray köyünde jandarma ekipleri, otomobil ve evde yaptığı aramada 106 gram esrar ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşova ilçesi Yaylasaray köyünde operasyon düzenledi. M.C.B.’ye ait otomobil ile Ş.K.’ya ait ev ve çatı bölümünde yapılan aramada, satışa hazır paketlenmiş halde toplam 106 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

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