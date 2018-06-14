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Amasya'da uyuşturucuya 5 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 20:02 | Son Güncelleme

UYUŞTURUCUDAN 1 TUTUKLAMA Gümüşhacıköy ilçesine uyuşturucu getirileceği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCUDAN 1 TUTUKLAMA
Gümüşhacıköy ilçesine uyuşturucu getirileceği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise serbest bırakıldı.

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