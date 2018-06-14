Amasya'da uyuşturucuya 5 gözaltı (2)

UYUŞTURUCUDAN 1 TUTUKLAMA

Gümüşhacıköy ilçesine uyuşturucu getirileceği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise serbest bırakıldı.



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