Amasya'da uyuşturucuya 5 gözaltı

Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobildeki yolcuların üzerinde 2 uyuşturucu özellikli hap ve çantaya gizlenmiş 297 ecstasy hap ele geçirildi. Polis uyuşturucu haplara el koyarken 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gümüşhacıköy ilçesine uyuşturucu getirileceği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, harekete geçti. Polis tarafından durdurulan 06 DB 0963 plakalı otomobilde bulunan O.Ç., F.B., M.B., U.Y. ve Ö.Ç. üzerinde yapılan aramada 2 kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu özellikli ilaç ve çanta içerisine gizlenmiş 297 ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara polis tarafından el konulurken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Deniz Baykal'ın son hali!
Prof. Dr. İlber Ortaylı köye yerleşti
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Sosyal medyanın diline düştüler
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum