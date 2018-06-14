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Amasya'da uyuşturucuya 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 17:09 | Son Güncelleme

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobildeki yolcuların üzerinde 2 uyuşturucu özellikli hap ve çantaya gizlenmiş 297 ecstasy hap ele geçirildi.

Amasya'da uyuşturucuya 5 gözaltı

Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobildeki yolcuların üzerinde 2 uyuşturucu özellikli hap ve çantaya gizlenmiş 297 ecstasy hap ele geçirildi. Polis uyuşturucu haplara el koyarken 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gümüşhacıköy ilçesine uyuşturucu getirileceği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, harekete geçti. Polis tarafından durdurulan 06 DB 0963 plakalı otomobilde bulunan O.Ç., F.B., M.B., U.Y. ve Ö.Ç. üzerinde yapılan aramada 2 kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu özellikli ilaç ve çanta içerisine gizlenmiş 297 ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara polis tarafından el konulurken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Amasya'da uyuşturucuya 5 gözaltı

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