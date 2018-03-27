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Amasya'daki iş merkezi yangınında 10 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

AMASYA'da, 3 katlı iş merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 10 kişi dumandan etkilendi.

Amasya'daki iş merkezi yangınında 10 kişi dumandan etkilendi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da, 3 katlı iş merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 10 kişi dumandan etkilendi. Durumu ağır olan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, 7 kişi de olay yerinde tedavi edildi.
Merkez Dere Kocacık Mahallesi’ndeki 3 katlı iş merkezinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören binadakiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları yangın merdiveniyle camlardan çıkardı. Alevler, itfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Dumandan etkilenen 10 kişiden durumu ağır olan 3'ü, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 7 kişi ise sağlık görevlilerince olay yerinde tedavi edildi.
Yangın nedeniyle iş merkezi kullanılamaz hale gelirken, polis, çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Amasya'daki iş merkezi yangınında 10 kişi dumandan etkilendiAmasya'daki iş merkezi yangınında 10 kişi dumandan etkilendiAmasya'daki iş merkezi yangınında 10 kişi dumandan etkilendiAmasya'daki iş merkezi yangınında 10 kişi dumandan etkilendi

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