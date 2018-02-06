Amatör maçta futbolcuların tekme tokat kavgası kamerada

İstinyespor ile Bahçelievler arasında oynan amatör maçta, hakemin kırmızı kartının ardından oyuncular birbirine girdi. O anlar kameralara yansırken, kenar yönetimi ve taraftarların da dahil olduğu kavgayı çevik kuvvet güçlükle ayırdı.

Fatih’te bulunan Namık Sevik Stadyumu’nda İstinyespor ile Bahçelievler Olimpik Spor arasında gerçekleşen Amatör Birinci Lig mücadelesinde tekme ve yumruklar havada uçuştu. Karşılaşmanın 87’inci dakikada yaşanan sert bir hareketin ardından hakemin kırmızı kartına başvurmasıyla bir anda olaylar çıktı. Taraftarlar sahaya yabancı maddeler atarken, saha içerisinde oyuncular arasında gerginlik çıktı. Kulübedekilerin de saha içerisinde girerek gerginliğe katılmasıyla sahada bir anda tekme ve tokatlar havaya uçuşmaya başladı. Dakikalarca süren kavgaya tribünlerden sahaya inen bazı taraftarların da katılmasıyla olaylar çıkılmaz bir hal aldı.

Sahada tekme ve tokatların uçuştuğu o anlar cep telefonu kameralarına yansırken, sahaya giren çevik kuvvet olaylara müdahale etti. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesinin ardından olaylar yatışırken, bir futbolcunun kolunun kırıldığı öğrenildi.