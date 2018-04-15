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Amatör maçta gerginlik: 1'i polis 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 22:07 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, amatör maç sonrası statta başlayıp, dışarıda devam eden gerginliğe polis TOMA ile su sıkıp, copla müdahale etti.

Amatör maçta gerginlik: 1'i polis 2 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, amatör maç sonrası statta başlayıp, dışarıda devam eden gerginliğe polis TOMA ile su sıkıp, copla müdahale etti. Olaylarda 1'i polis 2 kişi yaralandı.
Süper Amatör Lig'de İslahiyespor ile Ankas İstiklalspor Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, hakemlerin 10 Nisan Polis Haftası kapsamında polislere çiçek ve karanfil takdim etmesi ile başladı. Taraftar polislere çiçek takdimi sırasında tribünde 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan maçı, Ankas İstiklalspor, İslahiyespor'u 2-1 yendi. Maç sonrası anlaşılmayan nedenle tribünlerde başlayan gerginlik, stat dışında taşların havada uçuşmasıyla devam etti. Saha dışında devam eden olaylarda taraftarların attığı taşlarla polis memuru Zamir Öner ile 1 vatandaş yaralandı.
Polis, kalabalığa TOMA'yla su sıkıp, cop kullanarak dağıttı. Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Amatör maçta gerginlik: 1'i polis 2 yaralıAmatör maçta gerginlik: 1'i polis 2 yaralıAmatör maçta gerginlik: 1'i polis 2 yaralıAmatör maçta gerginlik: 1'i polis 2 yaralı

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