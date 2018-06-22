Ambarlı Limanı'nda intihar girişimi: 3 saat sonunda ikna edildi

Ersan SAN-İSTANBUL DHA AMBARLI Limanı'nda faaliyet gösteren bir şirkette işçi olarak çalışan Muhammer Akşit(35) 9.00 sıralarında projektör direğine çıktı. İntihar girişimi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Müzakereci polisler tarafından 3 saat sonunda indirilen Akşit hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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