HABER

Ambulans ekibine 'Arabamı kirlettiniz' saldırısı iddiası (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 15:17 | Son Güncelleme

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada ekibin hasta nakli sırasında Ayaş Aysantı mevkiinde saldırıya uğradığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Ambulansın yan tarafından ekibimize sözlü ve küfürlü hakarette bulunulması ile başlayan olay, daha sonra aracın ambulansın önünü keserek, personellerimizi darp etmesi ile sonlandı. Ekip ambulansta hasta bulunması ve hastanın genel durumunun kötü olması sebebi ile yoluna devam ederek Sincan Yenikent mevkiinde hastayı Yenikent ekibine devretmiştir. Vaka tesliminden sonra Sincan Devlet Hastanesinden darp raporu alan ekip Ayaş İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Araç şoförü ve ekip sağlık çalışanları darp durumuna maruz kaldıklarından şoförün dudağında bir yaralanma durumu ayrıca diğer ekip çalışanlarında göğüs bölgelerinde ağrı bulunduğu belirtildi. Yaşanan bu menfur saldırının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılarak süreç takip altına alındı. Sağlık hizmeti sunan sağlık emekçilerimize yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

PARTNERKerimcan izdihamıKerimcan izdihamı
Çanakkale'de, 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi açıldıÇanakkale'de, 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi açıldı
Şemsiye ile gelip, engelli rampasını çaldıŞemsiye ile gelip, engelli rampasını çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Fuhuştan yakalanan ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası öldürüldü

Fuhuştan yakalanan ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası öldürüldü

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.