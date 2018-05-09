Ambulans gidemedi, sağlık ekipleri traktörle köylüleri taşıdı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın merkeze bağlı Kumçatı beldesi kırsalında çadırda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yol engebeli olduğu için ambulans bölgeye ulaşamadı. Olay yerine traktörle ulaşan sağlık ekipleri, traktöre bağlı römorkörle köylüleri bölgeden alarak hastaneye götürdü.
Merkeze bağlı Kumçatı beldesi kırsalında sağanak yağış sırasında, hayvanlarını barındırdıkları çadırda ısınmak için çevreden topladıkları odunlarla ateş yakan Fatma Korkmaz, Emin Korkmaz ve Gülistan Korkmaz bir süre sonra dumandan etkilendi. Aynı aileden 3 vatandaşı çadırda baygın halde bulan komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla harekete geçen sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans, yol engebeli olduğu için olay yerinin yaklaşık 5 kilometre yakınına kadar ulaşabildi. Köylüler traktörle sağlık ekiplerini yangının çıktığı yere götürdü. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Fatma Korkmaz, Emin Korkmaz ve Gülistan Korkmaz'ı traktöre bağlı römorkörle ambulansa taşıdı. Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan köylülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren şifre!
Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama
Twitter'daki Tamam-devam tartışması Meclis'te gündem oldu
İran Meclisi'nden ABD'ye şok tepki! Bayrak yaktılar
'Tamam' furyasına o da dahil oldu!
Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu
15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı
ABD 90 gün süre verdi! İran'a yönelik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulacak
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Yıllardır nezle olduğunu sanıyordu ama meğer beyni burnundan akıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum