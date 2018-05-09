Ambulans gidemedi, sağlık ekipleri traktörle köylüleri taşıdı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın merkeze bağlı Kumçatı beldesi kırsalında çadırda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yol engebeli olduğu için ambulans bölgeye ulaşamadı. Olay yerine traktörle ulaşan sağlık ekipleri, traktöre bağlı römorkörle köylüleri bölgeden alarak hastaneye götürdü. Merkeze bağlı Kumçatı beldesi kırsalında sağanak yağış sırasında, hayvanlarını barındırdıkları çadırda ısınmak için çevreden topladıkları odunlarla ateş yakan Fatma Korkmaz, Emin Korkmaz ve Gülistan Korkmaz bir süre sonra dumandan etkilendi. Aynı aileden 3 vatandaşı çadırda baygın halde bulan komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla harekete geçen sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans, yol engebeli olduğu için olay yerinin yaklaşık 5 kilometre yakınına kadar ulaşabildi. Köylüler traktörle sağlık ekiplerini yangının çıktığı yere götürdü. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Fatma Korkmaz, Emin Korkmaz ve Gülistan Korkmaz'ı traktöre bağlı römorkörle ambulansa taşıdı. Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan köylülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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