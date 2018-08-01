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Ambulans ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 16:54 | Son Güncelleme

BOLU’da, ambulansla kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, ambulansla kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında, 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 karayolunun Dağkent Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Arif yönetimindeki 14 GD 972 plakalı hasta taşıyan ambulans, kavşakta Hakan Turan yönetimindeki 14 EF 321 plakalı ekmek taşıyan kamyonetle çarpıştı. Kazada, ambulansın taşıdığı hasta Tülay Demirtaş, yakını Bedriye Demirtaş, ambulans sürücüsü Ahmet Arif, sağlık personelleri Elif Özdamar, Burcu Yılmaz ile birlikte kamyonet sürücüsü Hakan Turan yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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