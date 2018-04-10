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Ambulans ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 23:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta ambulans ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık-Gölbaşı karayolunda meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta ambulans ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık-Gölbaşı karayolunda meydana geldi. Pazarcık’tan Gölbaşı istikametine giden ve hasta taşımayan Zülküf Kırıcı (24) yönetimindeki 46 BK 731 plakalı ambulans, aynı yönde giden Mustafa Gözcü’nün (50) kullandığı 46 ZA 895 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.
Ambulans ve minibüs sürücüleri ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Pelin Koçdemir, Ayşen Abul ve minibüste bulunan yolculardan Hanım Ünek ile Elif Utgucu yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 acil ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, 6 yaralıyı Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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