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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, kalp hastasının taşındığı ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, kalp hastasının taşındığı ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Pancarlı Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda meydana geldi. Kalp krizi geçiren hastanın bulunduğu, Kamil Özdemir (43) yönetimindeki 27 DF 040 plakalı ambulans, Doğukan Kökmen'in (22) kullandığı 27 BND 25 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kökmen ile ambulanstaki isimleri öğrenilemeyen doktor, sağlık görevlisi ve hasta yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından otomobil ve ambulans, çekiciyle alınıp, otoparka götürüldü. Polis, ambulans sürücüsü Kamil Özdemir'i ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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