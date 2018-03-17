HABER

Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 16:14 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza, Mobese kamerasına yansıdı.

Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza, Mobese kamerasına yansıdı.
Kaza, geçen Çarşamba günü gece saatlerinde Otogar kavşağında meydana geldi. Çankırı'dan Ankara'ya hasta taşıyan Hüseyin Erbaş (39) yönetimindeki 34 JV 7316 plakalı hasta nakil ambulansı, Kemal Özdemir (31) yönetimindeki 18 DN 133 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kemal Özdemir, yanındaki Cemile Özdemir (51), Mehmet Yamanda (9), Firdevs Özge Yamanda (27) ve Polat Özdemir (6) ile hasta nakil aracında bulunan İbrahim Mehmetoğlu (62) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansa alınarak, Ankara'ya götürüldü.
Bu arada kaza anı, bölgedeki bir Mobese kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndüBeyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü
İngiltere'den skandal Türkiye kararı!İngiltere'den skandal Türkiye kararı!
Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.