Ambulans otomobile çarptı: 6 yaralı

İstanbul TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde ambulans, bir otomobile çarptı. Ambulans çarpmanın etkisiyle devrilirken, 6 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde bulunan ambulans, bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans devrilirken, araç ise yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın ardından yoldaki sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Ağır yaralanan otomobilin sürücüsü ve araç içindeki diğer 2 yaralının yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, ağır yaralanan sürücüyle ilgilenip, sağlık ekiplerini bekledi. Öte yandan devrilen ambulansta bulunan 3 kişinin ise hafif yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerini müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk meydana gelirken, kazanın ardından olay yerine gelen çekicilerle kazaya karışan araçlar kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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