Ambulans otomobille çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır, ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ise hafif yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Seyran Mahallesi Lütfi Elvan Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Şahin (25) idaresindeki 70 E 6736 plakalı otomobile hasta almaya giden 70 E 6736 ambulans çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Hüseyin Şahin ağır yaralandı, ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi ise hafif yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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