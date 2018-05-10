HABER

Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 04:43 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, 112 Acil ambulans sürücüsü S.S. (49), hastalara müdahale eden acil tıp teknisyeni 2 kadının fotoğraflarını gizlice çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı

Devrek'te, iddiaya göre, 112 Acil ambulansı sürücüsü S.S., ambulansta görev yapan acil tıp teknisyeni 2 kadın görevli hastalara müdahale ederken, arkalarından cep telefonuyla fotoğraflarını çekti.

Durumu fark eden kadın sağlık çalışanları, polis merkezine giderek S.S.'den şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan S.S.'nin telefonunda yapılan incelemede, sağlık çalışanlarının fotoğrafları bulundu.

İfadesi alınan S.S., serbest bırakıldı.

(DHA)

Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındıKerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı
Gülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafıGülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafı
Son dakika! Golan Tepeleri'nde patlama sesi duyuldu, sirenler çalıyorSon dakika! Golan Tepeleri'nde patlama sesi duyuldu, sirenler çalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Devrek ambulans şoförü Gizli Çekim gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

Diyarbakır'da bir binada çökme tehlikesi: Vatandaşlar tahliye edildi

Diyarbakır'da bir binada çökme tehlikesi: Vatandaşlar tahliye edildi

Alevler arasında kalan otoparkçıyı genç kız kurtardı

Alevler arasında kalan otoparkçıyı genç kız kurtardı

'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi

'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi

Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...

Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.