Ambulans uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı (2)

MOTORLARDAN BİRİ ARIZALI

Trabzon’da, Katar’ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere’ye hasta götürürken yakıt ikmali yaptığı Trabzon Havalimanı'ndan kalkıştan bir süre sonra havada teknik arıza nedeniyle acil iniş isteyen Alman Bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçağın teknik incelemesi sürüyor. İncelemede çift motorlu uçağın sağ motorunda arıza olduğu belirlendi. Uçağın motor arızasının giderilip giderilemeyeceği konusunda uzman teknik ekipler çalışma yürütüyor.

Konuyla ilgili DHA’ya açıklama yapan Trabzon Havalimanı İdare Amiri, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, uçağın yakıt ikmalinin ardından Trabzon Havalimanı'ndan kalkış gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra motor arızası gerekçesiyle acil durum bildirdiğini söyledi. Hatipoğlu, “Uçak 12.13’te havalimanımıza geri döndü. Bu sırada tüm tedbirleri almıştık. 4 mürettebat ve hastayı tahliye ettik” dedi.

Uçağın yeniden uçup uçamayacağına yönelik verilecek kararın ardından hareket edileceğini ifade eden Hatipoğlu, “Uçağın tek motorunda arıza tespit edildi. Bu giderilmeye çalışılıyor. Sigorta şirketi bir karar verecek. Uçak uçamayacaksa yeni uçak gönderilecek. Hasta kadın İngiltere’ye gönderilecek” dedi.