Ambulansın çarptığı motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklendi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ambulansın çarptığı motosiklet yaklaşık 30 metre boyunca sürüklendi. Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi, kazaya karışan ambulans içerisinde bulunan sağlık personeli yaptı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinden Yenikent Devlet Hastanesine hasta nakli için seyir halinde olan Davut A. idaresindeki 54 E 8400 plakalı ambulans, duble yolda bulunan yaya geçidi üzerinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen ve plakası öğrenilemeyen B.Ö. (34) idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 30 metre boyunca sürüklendi. Kaza sonrası hafif yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale, ambulansta bulunan sağlık personelince yapıldı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen farklı bir ambulans ile yaralı B.Ö. Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir kişinin yaralandığı, motosiklet ve ambulansta maddi hasarın meydana geldiği trafik kazasıyla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.