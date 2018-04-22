Ambulansın karıştığı zincirlemeli kazada 5 yaralı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, ambulansın karıştığı zincirleme kazada 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönmeye çalışan Fatih Kaplan yönetimindeki 27 D 5057 plakalı otomobil, iddiaya göre kent merkezi yönüne ilerleyen Cihan Turan yönetimindeki 02 LA 235 plakalı ambulans ve Mehmet Başar idaresindeki 02 KB 283 otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Fatih Kaplan ve Mehmet Başar, ambulans sürücüsü Cihan Turan ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Erkan Doğan ve Seyhan Kılıç yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde
Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki
''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü
CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı
ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi
Arkadaşına kendini tabancayla vurdurdu! Sebebi 'yok artık' dedirtti
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum