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Ambulansın karıştığı zincirlemeli kazada 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 20:04 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, ambulansın karıştığı zincirleme kazada 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

Ambulansın karıştığı zincirlemeli kazada 5 yaralı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, ambulansın karıştığı zincirleme kazada 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönmeye çalışan Fatih Kaplan yönetimindeki 27 D 5057 plakalı otomobil, iddiaya göre kent merkezi yönüne ilerleyen Cihan Turan yönetimindeki 02 LA 235 plakalı ambulans ve Mehmet Başar idaresindeki 02 KB 283 otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Fatih Kaplan ve Mehmet Başar, ambulans sürücüsü Cihan Turan ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Erkan Doğan ve Seyhan Kılıç yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

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Ambulansın karıştığı zincirlemeli kazada 5 yaralıAmbulansın karıştığı zincirlemeli kazada 5 yaralıAmbulansın karıştığı zincirlemeli kazada 5 yaralı

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