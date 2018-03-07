HABER

Ambulansla kamyon çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 18:35 | Son Güncelleme

Elazığ’da ambulansla kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunda bulunan Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi.

Ambulansla kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’da ambulansla kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunda bulunan Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karakocan ilçesinden merkeze kalp hastası taşıyan T.D. idaresindeki 23 DH 112 plakalı ambulans ile Y.T. idaresindeki 44 BL 698 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan hastanın refakatçisi yaralandı.
Yaralı ve hasta olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme yaptı.

Ambulansla kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Ambulansla kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'
Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Kadın halk ozanı Ayten Gülçınar öldürüldü!

Kadın halk ozanı Ayten Gülçınar öldürüldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir'de orman işçisi uyuşturucu satıcısı çıktı

Balıkesir'de orman işçisi uyuşturucu satıcısı çıktı

Bursa'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Bursa'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Bursa'da 6 farklı adrese uyuşturucu operasyonu

Bursa'da 6 farklı adrese uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu kullanıp kaza yapan iki genci, mahalleli darp etti

Uyuşturucu kullanıp kaza yapan iki genci, mahalleli darp etti

Takla atan araç karşı şeride geçti: 1 ölü

Takla atan araç karşı şeride geçti: 1 ölü

Beton pompası kamyonu ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Beton pompası kamyonu ile tır çarpıştı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.