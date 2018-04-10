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Ambulansla minibüs çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 17:22 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde ambulans ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Ambulansla minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde ambulans ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Pazarcık-Gölbaşı karayolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi. Pazarcık'tan Gölbaşı'na giden, içerisinde hasta bulunmayan Zülküf Kırıcı (24) yönetimindeki 46 BK 731 plakalı ambulans, aynı yönde giden Mustafa Gözcü'nün (50) kullandığı 46 ZA 895 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada; sürücüler Zülküf Kırıcı ve Mustafa Gözcü ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Pelin Koçdemir, Ayşen Abul ve minibüste bulunan Hanım Ünek ile Elif Utgucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, 6 yaralıyı ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Ambulansla minibüs çarpıştı: 6 yaralıAmbulansla minibüs çarpıştı: 6 yaralıAmbulansla minibüs çarpıştı: 6 yaralıAmbulansla minibüs çarpıştı: 6 yaralı

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