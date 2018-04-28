HABER

Amca çocuklarının silahlı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 18:31 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Tuzluca Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan kavgada Nurettin Yeter, pompalı tüfekle 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladı.  Olay, bugün saat 08.45 sıralarında Tuzluca Mahallesi'ne bağlı Beşiktaş mezrasında meydana geldi.

Amca çocuklarının silahlı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Tuzluca Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan kavgada Nurettin Yeter, pompalı tüfekle 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladı.
Olay, bugün saat 08.45 sıralarında Tuzluca Mahallesi'ne bağlı Beşiktaş mezrasında meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Nurettin Yeter (60) ile amca çocukları Mehmet Yeter (52) ve kardeşi Engin Yeter (36) mezrada karşılaştı. Bu 3 kişi arasında hayvanlara bakan çobanın kalacağı eve elektrik çekme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nurettin Yeter, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak Mehmet Yeter ve kardeşi Engin Yeter'e ateş ettemeye çalıştı ancak çevredekiler tarafından engellendi. Eve giden Nurettin Yeter, pompalı tüfeği alarak mezraya döndü. Yeter, burada akrabalarının üzerine ateş açtı. Olayda, Mehmet Yeter, Engin Yeter ve yeğenleri Muhammet Yeter (18) yaralandı. Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Yeter ile yeğeni lise son sınıf öğrencisi Muhammet Yeter, doktorların yaptığı müdahaleye karşın kurtarılamadı. Engin Yeter'in Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken, cinayet sonrası hastaneye gelen Çat Belediye Başkanı CHP'li Arif Hikmet Kılıç, olayla ilgili bilgi aldı. Kaçan Nurettin Yeter'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Amca çocuklarının silahlı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Erdoğan iş adamlarını uyardı: O kadar destek veriyoruz!Erdoğan iş adamlarını uyardı: O kadar destek veriyoruz!
Afrin kahramanının şoke eden ölümü! Afrin kahramanının şoke eden ölümü!
AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Polis ekipleri harekete geçti

Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Polis ekipleri harekete geçti

Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!

Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!

Rize'de piknik dönüşü korkunç kaza! Kamyonet kasasındaki çocuklar etrafa saçıldı!

Rize'de piknik dönüşü korkunç kaza! Kamyonet kasasındaki çocuklar etrafa saçıldı!

Eşinin oğlunu da alıp ablasıyla kaçtığını söylemişti! Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı

Eşinin oğlunu da alıp ablasıyla kaçtığını söylemişti! Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Marulun içinden çıkan Yeşilistan sosyal medyayı salladı

Marulun içinden çıkan Yeşilistan sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.