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Amcasının 'DEAŞ komutanı' diye ihbar ettiği sanığa beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü içinde 'komutan' olduğu iddiasıyla öz amcası R.E.H.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü içinde 'komutan' olduğu iddiasıyla öz amcası R.E.H. tarafından ihbar edilerek, tutuklanan Suriye uyruklu Velid El Hasan (26) beraat etti.
Kayseri'de, 12 Nisan günü, amcası R.E.H. tarafından hakkında, DEAŞ'ın Menbiç'teki komutanları arasında yer aldığı iddiasıyla ihbarda bulunulması sonrası işsiz Velid El Hasan, emniyet müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. DEAŞ şüphelisi El Hasan, Adli Tabiplik'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 3 Temmuz'daki duruşmada tahliye edilen tutuksuz sanık Velid El Hasan ile avukatı hazır bulundu. Tercüman eşliğinde ifadesi alınan El Hasan, Suriye'nin Menbiç kentinde DEAŞ saflarında yer aldığı iddialarını reddederek, beraatini istedi. Velid El Hasan, "Kesinlikle DEAŞ üyesi değilim. DEAŞ'a karşı olduğum için Suriye'den kaçarak, Türkiye'ye geldim" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Velid El Hasan'ın 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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