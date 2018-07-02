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Amcasının oğlunu öldüren muhtar teslim oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 21:41 | Son Güncelleme

MUHTAR VE EŞİ TUTUKLANDI Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, amcasının oğlu Cihat Turan'ı öldüren Çakıroğlu Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Turan jandarmaya teslim olurken, soruşturma kapsamında eşi Gülden Turan da gözaltına alındı.

MUHTAR VE EŞİ TUTUKLANDI
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, amcasının oğlu Cihat Turan'ı öldüren Çakıroğlu Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Turan jandarmaya teslim olurken, soruşturma kapsamında eşi Gülden Turan da gözaltına alındı. Mustafa Turan'ın, amcasının oğlunu eşi Gülden Turan'a cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla öldürdüğü iddia edildi. Cinayeti işlediği belirtilen Mustafa Turan ile azmettirdiği ileri sürülen eşi Gülden Turan adliyeye sevk edildi. Mustafa Turan ve eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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