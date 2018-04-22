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Amcasının oğlunu sırtından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde T.Ö., arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldu amcasının oğlu Ayhan Öztürk'ü (55) tabancayla sırtından vurarak yaraladı.

Amcasının oğlunu sırtından vurdu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde T.Ö., arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldu amcasının oğlu Ayhan Öztürk'ü (55) tabancayla sırtından vurarak yaraladı.
​Olay, öğle saatlerinde Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde meydana geldi. Ayhan Öztürk ile amcasının oğlu T.Ö. arasında bahçede, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. T.Ö. tabancasını çıkararak ateş açtı. Ayhan Öztürk sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.
Arkadaşları tarafından Gümüşova Hastanesi'ne götürülen Ayhan Öztürk, ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, T.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Amcasının oğlunu sırtından vurdu

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